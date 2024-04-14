В Подмосковье стартовал новый поисковый сезон «Вахта памяти 2024»

В мероприятии приняли участие более 700 поисковиков, участников патриотических объединений и общественных организаций со всей области, члены Правительства региона и представители Министерства обороны Российской Федерации.

Организатором подмосковной «Вахты памяти» традиционно выступает министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Сегодня в поисковых отрядах Московской области работает свыше 3 тыс. человек. В прошлом году они провели 300 экспедиций в местах сражений Великой Отечественной войны, в том числе более 100 — на территории Подмосковья. Благодаря им в области были найдены и с почестями преданы земле останки 210 человек, удалось установить имена 48 защитников Родины. Хочется сказать большое спасибо нашим поисковикам, которые помогают сквозь время проносить память о Героях и рассказывать детям об их подвиге», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Сегодня в Московской области действует 113 поисковых отрядов и 12 поисковых объединений. Среди них «Поисковое движение России», региональное отделение ДОСААФ России, Российское военно-историческое общество и Союз поисковых отрядов.

«Министерство обороны Российской Федерации постоянно принимает участие в организации работы по увековечению памяти Героев, уделяет этому очень большое внимание. Мы помогаем поисковым отрядам и сами участвуем в больших экспедициях. Это позволяет извлечь из небытия имена солдат, которые по каким-либо причинам не нашли место своего упокоения после Великой Отечественной войны. Ежегодно по результатам работы поисковых экспедиций в стране поднимают останки порядка 20 тыс. человек, из них где-то 5-7 тыс. устанавливаются поименно, -сказал исполняющий обязанности Директора Департамента Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

Отличившиеся бойцы и командиры поисковых отрядов Подмосковья были отмечены знаками отличия Министерства информационных и социальных коммуникаций региона «За верность поиску» и наградами Министерства обороны РФ.

Для гостей и участников церемонии открытия «Вахты памяти 2024» провели экскурсии и тематические мастер-классы, кроме того, все желающие смогли принять участие в создании сада Памяти «Герои нашего времени», который посвящен павшим участникам специальной военной операции и других военных конфликтов новейшей истории.

В рамках Всероссийского проекта «Судьба солдата» родным и близким пропавших без вести Героев Великой Отечественной войны, чьи имена удалось установить, вручили документы, по которым можно еще больше узнать о жизненном пути их предков. Один из них — Максим Андреевич Гречин.

«5 лет назад мы делали запросы, в том числе в Германию, но не получили ответа. И вот, благодаря поисковому отряду „Батальон“ (ребятам низкий поклон) мы узнали, что наш без вести пропавший дедушка в 1942-м попал в плен в Керчи и умер в лагере. Он захоронен в братской могиле в Германии, — поделилась Оксана РЯСОВА, мама правнучки погибшего бойца. -Сейчас у нас есть фотография и карточка из лагеря. Это единственное, что осталось. Но мы все равно очень рады. Большое спасибо!».

Всего в прошедшем сезоне благодаря подмосковным поисковикам были преданы земле более 800 воинов из разных регионов нашей страны.

В рамках проекта «Битва за Москву» при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций региона в прошлом сезоне поисковиками проведены 10 экспедиций, организовано 50 «Уроков Мужества» в культурных и образовательных учреждениях области и т. д.

«В поисковой работе я уже более 30 лет. Последнее время работаем в Тверской области, где погибла наша дивизия народного ополчения, находим много бойцов. У нас большая команда из Реутова, Видного, Электростали — всего 17 поисковых отрядов, — рассказал руководитель поискового объединения „Ратник“ Михаил КОНОНЕНКО. –Мы приглашали к нам ребят из ДНР, офицеров, которые занимаются поиском, чтобы они набирались опыта, потому что там много всего и по Великой Отечественной войне, и наши недавно погибшие Герои. Их необходимо правильно поднимать. Сами ездили туда, но не с пустыми руками, с гуманитарной помощью. Договорились, что „Юнармейцы“ из ДНР будут также приезжать к нам на экспедиции группами по 20 человек, чтобы обучаться».

В рамках мероприятия также прошел круглый стол с участием руководителей поисковых отрядов и объединений, на котором обсудили ключевые вопросы наступающего поискового сезона.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.

