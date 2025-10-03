В Подмосковье стартовал новый этап обязательной маркировки товаров

В системе «Честный знак» стартовал новый этап внедрения разрешительного режима, направленного на усиление контроля за качеством и подлинностью товаров, реализуемых в розничной торговле. Этот этап предполагает, что производители и импортеры начинают наносить на потребительскую упаковку цифровые коды, что позволит повысить прозрачность всей цепочки движения товаров. В рамках нового режима под маркировку попадают такие категории товаров, как строительные материалы, спортивное питание, косметика и зубная паста. Перед началом этого этапа был обязательным регистрационный процесс для всех участников рынка, что позволяет системе более эффективно отслеживать и контролировать обращения товаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Дополнительно с 1 октября вступил в силу добровольный эксперимент по маркировке товаров для дома, включающий посуду, средства для уборки, предметы интерьера и декорации. Этот эксперимент продлится до 31 августа 2026 года и предназначен для тестирования работы системы с различными типами упаковок, а также для получения обратной связи от участников рынка по механизму нанесения кодов. Параллельно расширяется перечень товаров, для которых при продаже обязательна проверка кодов маркировки на кассах. Так, с недавнего времени уже под контроль попали икра, безалкогольное пиво и технические средства реабилитации. В результате разрешительный режим включает уже 21 товарную категорию, что значительно повышает уровень прослеживаемости и контроля за оборотом продукции.

Ключевая функция системы «Честный знак» — контроль срока годности товара и его статуса в системе. Если товар просрочен, запрещен к реализации, выведен из оборота или отсутствует в базе данных, кассовое программное обеспечение в режиме реального времени уведомит продавца о невозможности его продажи. Это предотвращает распространение просроченных и недоброкачественных продуктов, гарантируя подлинность и свежесть товаров для конечного потребителя. При сканировании кода на кассе причина блокировки товара автоматически отображается, а дополнительная информация может быть получена через мобильное приложение «Честный знак» или обращение в техническую поддержку системы.

Внедрение новых этапов системы «Честный знак» значительно повышает прозрачность, надежность и безопасность потребительской продукции, а также создает дополнительные механизмы защиты интересов потребителей и добросовестных участников рынка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.