В Подмосковье стартовал новогодний «Марафон добра» для воспитанников детских домов

В «МосОблЕИРЦ» стартовал новогодний «Марафон добра». Волонтеры расчетного центра отправились в детские социальные центры Подмосковья со сказочными представлениями и подарками. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В этом году запланировано поздравить более 300 детей в 9 городских округах. Первой остановкой стали города Электросталь и Ногинск.

Акция была задумана в 2020 году, в самый разгар пандемии, когда сотрудники расчетного центра решили преодолеть изоляцию и подарить ребятам праздник. Тогда из-за карантина детей поздравляли на улице, водили хороводы и играли в снежки, соблюдая дистанцию и масочный режим. С тех пор «Марафон добра» стал доброй традицией.

Накануне 2025 года вновь собраны средства на игрушки и сладости, в территориальных управлениях готовятся костюмы и сценарии представлений, а из центрального офиса в подмосковные детские центры едут Дед Мороз и Снегурочка.

Далее по плану «Марафон добра» отправится в Коломну, Королев, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Воскресенск, Рузу и Люберцы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.