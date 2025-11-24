В Подмосковье стартовал набор волонтеров на главную морскую елку в Крыму

С 29 декабря 2025 года по 8 января 2026 года на территории арт-кластера (г. Судак, Республика Крым) состоится «Главная морская елка страны» – масштабное культурно-досуговое событие, которое объединит атмосферу творчества, новогоднего праздника и красоту черноморского побережья (далее – событие). Гостями события станут семьи с детьми, жители Республики Крым, представили региональных органов власти и партнерские организации, сообщает пресс-служба организаторов.

События арт-кластера включены в федеральный проект «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» и реализуются с 2015 года.

В рамках программы события состоятся следующие мероприятия: рождественская ярмарка с угощениями, мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров, благотворительная акции «Елка желаний» и иные активности.

Концепцию события дополнит аллея арт-елок от партнеров – выставочная зона под открытым небом, где будут представлены уникальные елки, созданные различными организациями с применением креативных дизайнерских решений.

Документ зарегистрирован № и-ЕЕ-6156-2025 от 21.11.2025 Матяш Д.В. (АНО «Таврида.Арт»)

В рамках реализации события будет сформирован волонтерский корпус, где студенты профильных направлений и активисты сферы организации социокультурных мероприятий в возрасте от 18 до 35 лет на момент проведения события могут принять участие в организации события в качестве волонтеров или лидеров команд волонтеров.

В период работы на событии участники волонтерского корпуса получат волонтерские часы на платформе ДОБРО.РФ, бесплатное проживание и питание, рабочий кейс в портфолио, профильное обучение.

По окончании события волонтерам и лидерам команд волонтеров будет предоставлен сертификат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.