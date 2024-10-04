В Подмосковье стартовал Межрегиональный образовательный военно-патриотический семинар для руководителей Домов «ЮНАРМИИ»

На территории Московской области проходит Межрегиональный образовательный военно-патриотический семинар для руководителей Домов «ЮНАРМИИ». В нем принимает участие более 100 специалистов в сфере патриотического воспитания из более чем 35 регионов России. Место проведения мероприятия было выбрано неслучайно. В этом году подольский Дом «ЮНАРМИИ» на базе Быковской школы был признан лучшим в России, сообщила пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

Региональное отделение «ЮНАРМИИ» насчитывает более 54 тысяч человек и более 1100 отрядов. Ребята проводят патриотические акции, навещают ветеранов, ухаживают за памятниками, отвозят помощь на Донбасс, пишут письма со словами поддержки военнослужащим, отдающих свой долг в зоне СВО.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила высокий уровень подготовки подмосковных юнармейцев и рассказала о поддержке, которую министерство оказывает движению.

«Юнармия Московской области показывает отличные результаты, как у себя дома, так и на федеральном уровне. Например, недавно наша команда юнкоров из Мытищ МЕДИА-Ю заняла первое место в конкурсе „Юнармейский спецкор“ на Всероссийских юнармейских военно-спортивных играх. В этом, конечно, большая заслуга наставников, руководителей отрядов, которые много занимаются с ребятами. Со своей стороны мы всячески поддерживаем эту работу, проводим военно-патриотические сборы, игры и слеты, организовываем для юнармейцев разные обучения — Медиашколу и Школу пилотирования БПЛА. Поэтому нашим специалистам точно есть, что показать, чем поделиться, и семинар — отличная площадка для обмена опытом. Подмосковье может многое внести в развитие движения „ЮНАРМИЯ“. Рады принимать у себя такое важное федеральное мероприятие», — сказала Екатерина Швелидзе.

Открыла мероприятие Татьяна Бабкина, обладательница Гран-при конкурса «Юнармия культуры», прошедшего рамках Всероссийских юнармейских военно-спортивных игр. Тане 9 лет, она учится в 3 классе Домодедовского лицея 3 имени Героя Советского Союза Ю. П. Максимова. Она исполнила песню Людмилы Зыкиной «Лечу над Россией».

После торжественного открытия участники окунулись в образовательную часть программы — обсудили специфику работы с детьми и молодежью в рамках патриотического воспитания, как организовывать масштабные мероприятия, взаимодействовать с органами власти и СМИ. Также в рамках открытой дискуссии руководители, педагоги и инструкторы Домов «ЮНАРМИИ» со всей страны смогли рассказать, как они организовывают эту работу в своих регионах, поделиться опытом, обменяться мнениями.

«Семинар — это всегда встреча единомышленников, профессионалов. Что касается Домов „ЮНАРМИИ“, от года к году мы разрабатываем лучшие практики, методики, всегда сверяем шаги с нашими руководителями в регионах. В пошлом году проводили такую масштабную встречу в Кемеровской области и увидели, что такой формат очень востребован, люди приезжают из разных уголков России, учатся, обмениваются опытом — мы их слышим, корректируемся, берем многие наработки на вооружение и двигаемся дальше по намеченному плану. Для Главного Штаба это очень важно», — отметил Первый заместитель начальника Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Виктор Кауров.

Также он пожелал удачи участникам семинара.

«Дома „ЮНАРМИИ“ — это отдельное подразделение, проект, отдельная инфраструктурная составляющая юнармейского движения и отдельная даже атмосфера, я бы сказала, которая дает базовую подготовку всем юнармейцам по всей стране. И наша задача в рамках этого семинара-совещания — понять типовую модель Дома „ЮНАРМИИ“, как она работает, взаимодействует с органами власти, взаимодействует с другими общественными организациями, с родителями. Также нам очень важно понять юнармейский минимум, который ребенок получает, когда приходит в Дом „ЮНАРМИИ“ и когда из него выходит. Глобальные задачи всегда состоят из вот таких небольших, на первый взгляд, шагов, но мы активно движемся к тому, чтобы создать реальную работающую систему. Спасибо Московской области за гостеприимство и высокий уровень организации!», — отметила заместитель начальника Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Екатерина Чижикова.

После завершения встречи участники семинара посетили «Музей отечественной военной истории»в деревне Падиково в Истре. Здесь в декабре 1941 года проходил рубеж обороны Москвы во время Великой Отечественной войны. В ходе ожесточенных сражений бойцы Красной армии смогли не только остановить войско неприятеля, но и отбросить его назад. В память о подвиге на территории музея был открыт памятник. Для гостей организовали экскурсию, также они возложили цветы к памятнику советским солдатам.

В субботу специалисты Домов «ЮНАРМИИ» посетят военно-патриотическую игру «Наследники Победы», которую организовывает для активистов военно-патриотических объединений Министерство информации и молодежной политики Московской области. Мероприятие соберет порядка 1000 участников из Подмосковья, ЦФО и новых субъектов РФ. Ребята проверят свои силы на полосе препятствий, в смотре строя и песни, в сборке и разборке автомата Калашникова и других дисциплинах.

«Главный Штаб видит нашу работу. Это огромная честь, высокая оценка заслуг и показатель доверия, что мы проводим такое крупное мероприятие у нас в Подмосковье. И нам правда есть, чем гордиться, чему научить наших коллег со всей страны. Большое спасибо за поддержку Губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву и Министерству информации и молодежной политики Московской области. Дальше больше!», — сказал начальник штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Московской области Евгений Лукошников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.