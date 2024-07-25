В Подмосковье стартовал международный конкурс «ЭкоМир»

В Подмосковье, как и в других субъектах нашей страны стартовал ежегодный международный экологический конкурс «ЭкоМир», проводимый Российской академией естественных наук с 2003 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Такие мероприятия, как экологические конкурсы играют важную роль в воспитании подрастающего поколения. С помощью них заострятся внимание на проблеме экологии, в обществе формируются правила соблюдения природоохранных норм и экологических основ. Мы поддерживаем различные мероприятия экологической и природоохранной направленности, и оповещаем о них наших активных жителей, которые постоянно занимают призовые места на областных и всероссийских конкурсах», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Международная экологическая премия «ЭкоМир-2024» присуждается по 11 номинациям:

Экологическая политика и окружающая среда;

Экология, защита прав граждан на благоприятную окружающую среду, сохранение природного, исторического и культурного наследия;

Экологическое образование, просвещение и культура;

Эколого-патриотическая деятельность, восстановление природно-исторического наследия, создание туристско-экскурсионных программ и проектов;

Молодежные программы, проекты в области экологии и охраны окружающей природной среды;

Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии, переработка отходов производства и потребления — реализация экологических разработок;

Экологически безопасные товары и продукты питания;

Экология и здоровье человека;

Сохранение биоразнообразия и природных;

Экологически безопасные технологии и материалы в малоэтажном строительстве, деревянном домостроении;

Ландшафтно-парковый дизайн, современные архитектурные решения и пейзажная живопись.

Отправить заявку на участие в конкурсе можно до 1 декабря 2024 года. Отбор участников конкурса осуществляется на основе поданных заявок и документов, подтверждающих реализацию представленных проектов, программ, акций.

Ссылка для ознакомления с документами конкурса и оформления заявки. Условия конкурса размещены на сайте. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить в оргкомитете по e-mail: prezidiumraen@yandex.ru; тел. 8 (495) 954-26-11; 8 (495) 954-73-05.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.