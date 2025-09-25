В Подмосковье стартовал массовый осенний отлет птиц

С наступлением осени и похолоданием в лесах Подмосковья наблюдается активный период сезонной миграции пернатых. Отлет перелетных видов, начавшийся еще в конце августа, продлится до конца ноября, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Основной причиной массовой миграции орнитологи называют резкое сокращение кормовой базы. С исчезновением насекомых, семян и беспозвоночных в холодное время года птицы вынуждены отправляться в теплые регионы, где достаточно пищи для выживания.

«Первыми регион покинули ласточки, стрижи и кукушки, а следом за ними готовятся к отлету трясогузки, скворцы и жаворонки. Важно отметить, что многие пернатые формируют стаи перед дальним путешествием — это продуманная стратегия, повышающая их шансы на успешное преодоление маршрута за счет коллективного поиска пищи и защиты от хищников», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Последними покидают подмосковные леса и водоемы виды, способные разнообразить свой рацион. Речь идет о вальдшнепах, дроздах-рябинниках и водоплавающих птицах, которые могут переходить с животной пищи на растительную.

Однако, в последние годы осенняя миграция в Подмосковье преподносит сюрпризы. Так, прошлой зимой из-за погодных аномалий орнитологи и любители птиц стали чаще фиксировать на зимовке редкие для региона виды. Например, на Учинском водохранилище, в окрестностях Воскресенска и Богородского округа несколько раз были замечены красношейная и серощекая поганки — виды, которые ранее наблюдались лишь во время сезонных пролетов. Кроме того, лебеди-кликуны, для которых зимовка в области раньше была большой редкостью, были отмечены на водоемах Бисеровского и Лотошинского рыбхозов, а также в Зарайске.

«Отлет птиц в теплые края — механизм выживания, отточенный эволюцией. Но у любителей природы все еще есть уникальная возможность понаблюдать за осенней миграцией, а зимой — встретить тех пернатых, которые решили отказаться от дальнего перелета и остаться в Подмосковье», — заключил Виталий Мосин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.