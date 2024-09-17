В Подмосковье стартовал марафон чистоты
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В рамках Всероссийского экомарафона 15 сентября в Подмосковье состоялось открытие конкурса по уборке территорий. Мероприятие организовано командой «Центр Чистой природы 12-15», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Суть конкурса в том, что каждый желающий может провести субботник. Для этого нужно собрать команду, выбрать участок для уборки и получить бесплатную атрибутику: перчатки и мешки из перерабатываемых материалов.
В процессе уборки участники копят баллы, которые потом обменивают на приятные призы. Чем больше проведенных мероприятий, собранных мешков мусора и принявших участие людей — тем больше баллов.
- 1 литр мусора = 1 балл
- 1 человек на уборке = 100 баллов
- 1 обед для участников = 250 баллов.
Победитель получит эконабор из термокружки, ланч-бокса или еще 11 полезных предметов.
Чтобы принять участие нужно:
- Заполнить форму;
- Найти участок и сделать фото «До»;
- Провести субботник, зафиксировать «После»;
- Получить баллы и обменять их на приз.
Акция продлится до 31 октября.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.