В Подмосковье стартовал конкурс «Учитель года»

Областной конкурс «Учитель года Подмосковья» открылся 6 апреля в Серпухове и продлится до 10 апреля. Площадками стали Губернский колледж и парк-отель «Воздвиженское», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В 2026 году конкурс проходит в 37-й раз. В нем участвуют победители муниципального этапа — лучшие учителя школ региона. Конкурсанты представляют авторские методики и делятся практиками, которые применяют в работе с учениками, демонстрируя профессиональные компетенции и педагогический опыт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.