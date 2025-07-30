В Подмосковье стартовал конкурс «Село. Замечательные люди моей «малой Родины»

Стартовал Всероссийский конкурс «Село. Замечательные люди моей «малой Родины», который предназначен для детей и молодежи в возрасте от 7 до 19 лет, проживающих в сельских районах и малых городах. Организатором мероприятия выступает Тимирязевская академия при поддержке министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Конкурс состоит из двух основных этапов. Первый — отборочный (заочный). В рамках этого этапа участники регистрируются на специальной онлайн-платформе, где предоставляют свои работы. После подачи заявок и своего проекта, экспертная комиссия проводит оценку предоставленных работ, отбирая лучшие из них. Все процедуры — регистрация, прием работ и экспертиза проходят дистанционно.

Второй этап — очно-заочный и проходит с 1 по 15 ноября на базе Тимирязевской академии. В рамках этого этапа участники, прошедшие предварительный отбор, приезжают лично для представления своих проектов и творческих работ. Проекты защищаются перед жюри в живом формате, после чего определяется финальная десятка победителей. Помимо конкурсных выступлений, финал предусматривает экскурсии, мастер-классы и организации досуга, что позволяет участникам обмениваться опытом и расширять свои знания, а также способствует развитию командного и лидерского потенциала.

Для участия в конкурсном отборе необходимо до 30 сентября направить электронную заявку. Подробную информацию о смене и форму заявки можно найти на официальной странице университета.

В ведомстве отметили, что мероприятие открывает широкие перспективы для творческого роста молодежи, позволяет участникам обмениваться опытом с единомышленниками из разных регионов России и расширять профессиональные горизонты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Только за 9 месяцев 2024 года мы произвели 129,5 тыс. тонн сыра. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.