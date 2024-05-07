В Подмосковье стартовал конкурс профмастерства для будущих педагогов
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Ресурсный центр педагогического образования Московской области Орехово-Зуевского ГГТУ проводит традиционный конкурс профессионального мастерства «Шаг в профессию» для студентов педагогических направлений, сообщает пресс-служба министерства образования региона Подмосковья.
Конкурс призван выявить и поддержать талантливых будущих педагогов, а также повысить престиж педагогической профессии. Участники конкурса проходят серьезное испытание: в один день они представляют визитную карточку «Я — будущий учитель», проводят учебное занятие и родительское собрание, а также демонстрируют свое владение электронными образовательными ресурсами.
Лучшие участники конкурса получат возможность защищать честь своего вуза на областном уровне. Конкурс «Шаг в профессию» является важным мероприятием для будущих педагогов, поскольку он позволяет им продемонстрировать свои профессиональные навыки, получить оценку экспертов и обменяться опытом с коллегами. Участие в конкурсе также помогает студентам повысить свою мотивацию и уверенность в своих силах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.