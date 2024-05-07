В Подмосковье стартовал конкурс профмастерства для будущих педагогов

Конкурс призван выявить и поддержать талантливых будущих педагогов, а также повысить престиж педагогической профессии. Участники конкурса проходят серьезное испытание: в один день они представляют визитную карточку «Я — будущий учитель», проводят учебное занятие и родительское собрание, а также демонстрируют свое владение электронными образовательными ресурсами.

Лучшие участники конкурса получат возможность защищать честь своего вуза на областном уровне. Конкурс «Шаг в профессию» является важным мероприятием для будущих педагогов, поскольку он позволяет им продемонстрировать свои профессиональные навыки, получить оценку экспертов и обменяться опытом с коллегами. Участие в конкурсе также помогает студентам повысить свою мотивацию и уверенность в своих силах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.