В Подмосковье стартовал конкурс «Лучший урок письма-2026» для школьников и педагогов

Конкурс эпистолярного мастерства «Лучший урок письма-2026» стартовал в Подмосковье. К участию приглашаются школьники, студенты и педагоги региона, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Конкурс «Лучший урок письма-2026» организован Почтой России и направлен на развитие грамотности, творческих навыков письма и поддержку педагогов. Принять участие могут школьники, студенты колледжей, кадетских корпусов, художественных студий, вузов, а также педагоги и руководители творческих объединений.

Работы будут оцениваться по оригинальности, логике построения, стилю изложения и эмоциональности. Победители получат дипломы и памятные подарки.

В этом году учреждены специальные номинации: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!» совместно с МГУ им. М. В. Ломоносова, «Письмо добра. Мой дружный класс» при поддержке Союза писателей России, «Я из династии почтовиков» от профсоюза работников связи, «Есть такая профессия – Родину защищать» совместно с министерством обороны, а также «Рецепты счастливой семьи» при участии Фонда социально-культурных инициатив. Для педагогов предусмотрена отдельная номинация на лучшую методическую разработку урока письма.

К 55-му Международному молодежному конкурсу эпистолярного жанра учреждена номинация «Напишите письмо другу о том, почему человеческие связи так важны в цифровом мире». Работы по этой теме принимаются до 10 апреля 2026 года.

Все конкурсные работы принимаются до 15 августа 2026 года по адресу: 125252, Москва, 3-я Песчаная ул., д. 2А (с пометкой «На конкурс «Лучший урок письма») или на электронную почту konkurs@russianpost.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.