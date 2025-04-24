В Подмосковье стартовал IV международный конкурс «Клевер ДНК»

Организационный комитет международных Рождественских образовательных чтений совместно с «КлеверЛаб» при поддержке министерства просвещения Российской Федерации проводит IV международный конкурс «Клевер ДНК» на лучшие педагогические разработки в области духовно-нравственной культуры. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс направлен на воспитание у подрастающего поколения высоких духовных и морально-нравственных качеств и ориентирован на педагогов всех уровней образования.

Работы принимаются по четырем основным номинациям: классический, инновационный, творческий и современный подходы к изучению духовно-нравственной культуры.

Заявки на участие можно подать до 10 августа 2025 на платформе в разделе «Клевер ДНК». Там же можно посмотреть подробное описание номинаций, критерии оценки и положение о конкурсе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.