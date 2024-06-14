В Подмосковье стартовал итоговый этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы»

В Раменском колледже начался первый соревновательный день итогового (межрегионального) этапа Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы — 2024». Молодые специалисты со всей Московской области собрались, чтобы продемонстрировать свои умения в компетенции «Полимеханика и автоматизация юниоры», сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

В течение трех дней участники будут заниматься созданием сложных и высококачественных деталей на универсальных токарных и фрезерных станках. Каждый этап работы на станках требует точности, внимательности и умения оперативно реагировать на изменения в процессе изготовления деталей. Участники смогут применить свои знания и опыт для создания продуктов высокого качества, которые будут являться отличным примером их профессионализма и мастерства в области полимеханики.

«Организаторы и участники выражают благодарность Раменскому колледжу за создание условий для проведения мероприятия. Ожидается, что в следующие два дня соревнований будет продемонстрирован еще более высокий уровень мастерства и инновационных решений», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.