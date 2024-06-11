В Подмосковье стартовал итоговый этап чемпионата по дисциплине «Кинология»

В Губернском колледже Серпуховского городского округа стартовал итоговый этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы — 2024» в дисциплине «Кинология». На данное мероприятие собрались специалисты из разных уголков страны, включая Московскую, Ярославскую, Ростовскую, Белгородскую и Рязанскую области, Краснодарский край и Республику Бурятия. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурсные задания включают в себя несколько этапов: уход за собаками, разведение и отбор пород, подготовка и использование собак в различных службах, проведение испытаний и соревнований, а также участие в определении основных показателей оказания услуг в сфере кинологии.

Сразу после регистрации участников, главный эксперт Эльвира Соина и руководитель группы оценки Михаил Меньшиков провели осмотр площадки, чтобы убедиться в ее полной готовности к проведению конкурсных испытаний. Во второй половине дня эксперты собрались для обсуждения конкурсных заданий. Они внесли необходимые изменения и ознакомились с системой оценивания, чтобы гарантировать прозрачность и объективность оценок.

В преддверии торжественного открытия чемпионата, участники и организаторы настроены решительно и ожидают начала соревнований, где они смогут продемонстрировать свои навыки и знания в области кинологии.

Чемпионат «Профессионалы — 2024» является важным событием в календаре профессионального образования и предоставляет уникальную возможность для специалистов со всей страны продемонстрировать своё мастерство и умения на межрегиональном уровне.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.