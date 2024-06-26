В Подмосковье стартовал III ежегодный летний научно-образовательный лагерь

Сегодня в ФИЦ Проблем химической физики и медицинской химии РАН состоялся официальный старт уникального образовательного формата: начал свою работу III ежегодный летний научно-образовательный лагерь исследователей и разработчиков на базе академии наук, ЛИРА-2024, сообщает пресс-служба администрации горокруга Черноголовка.

Уже в третий раз в Черноголовке собираются студенты и школьники из самых разных уголков страны. В этом году в наукоград прибыло 37 студентов и два школьника из Томска, Воронежа, Липецка, Саранска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Севастополя и Рязанской области.

На днях у ребят состоялись установочные встречи, формирование команд, инструктаж по технике безопасности, а сегодня их уже официально принимали у себя ФИЦ и Черноголовка. Научный руководитель ФИЦ, вице-президент РАН Сергей Алдошин рассказал об истории (и предыстории) появления наукограда Черноголовки и Центра, познакомил с основными направлениями работ и ведущими лабораториями.

Глава АНО «Центр городского развития» наукограда Черноголовка Олег Егоров, руководивший городом восемь лет, рассказал о формировании уникальной социальной идентичности жителя Черноголовки, новой комфортной городской среде. О возможностях для молодых ученых подробно рассказал руководитель совета молодых ученых ФИЦ ПХФ и МХ РАН Сергей Карпов.

Теперь ребят ждет плотный цикл из лекций, практической работы в осваиваемой участниками логике исследовательского протокола: «повестка — актуализация — выдвижение гипотезы — планирование эксперимента — эксперимент — анализ результатов» и защита результатов работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.