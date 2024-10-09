В Подмосковье стартовал II поток региональной стажировки команды из ЛНР

На территории Подмосковья продолжается реализация образовательного модуля для глав муниципальных образований Луганской Народной Республики в рамках образовательной программы РАНХиГС «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень». Стажировка продлится до 11 октября. Программа создана для повышения компетенций в области управления, бесшовной интеграции новых регионов в правовое и политическое пространство РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

Первый поток проходил обучение в июле. Участники осваивали эффективный инструментарий в системе государственного и муниципального управления, который успешно начал внедряться на Донбассе и в Новороссии для повышения качества жизни.

9 октября очный модуль программы посвятили погружению в успешные муниципальные практики. Глава Королева Игорь Трифонов поделился опытом в сфере муниципальных финансов и налогов, глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов рассказал об особенностях управления деятельностью муниципальных предприятий, глава Домодедово Евгения Хрусталева посвятила доклад управлению муниципальной землей и имуществом.

Представитель Одинцовского городского округа объяснил принципы организации закупок для муниципальных нужд. Отдельное внимание уделили примеру ключевых проектов благоустройства городской среды и развития округа. Об этом рассказал первый замминистра благоустройства Подмосковья Евгений Афанасенков, содокладчиком выступил глава Зарайска Виктор Петрущенко.

Образовательный модуль продлится три дня — с 9 по 11 октября. В четверг участникам предстоят выездные на территорию городских округов, чтобы наглядно увидеть, как реализуются проекты в приземлении на конкретные населенные пункты.

Как ранее рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, лидерство имеет значение только тогда, когда оно направлено на помощь жителям, достижение результата.

«Результат получается гораздо весомее, когда эффективность идет вместе с чуткостью и заботой», — отметил губернатор.