В Подмосковье стартовал форум «Россия объединяет»

Участники мероприятия — 200 студенческих лидеров Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Форум «Россия объединяет» — это уникальная площадка для обмена опытом между молодыми людьми из исторических регионов нашей страны, а также для освоения ими новых навыков, способствующих развитию патриотической активности среди молодежи.

«Это мероприятие — огромный шанс для вас. Я горжусь вашей энергией и готовностью двигаться вперед. Ваша решимость и энтузиазм меняют страну. Вы — новое поколение, полное амбиций и талантов. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы раскрыть свои способности, приобрести новые знания и завести полезные знакомства. Вернитесь домой с новыми идеями и свежим вдохновением», — сказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по социальной политике Дарья Лантратова.

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова поблагодарила молодых активистов из исторических территорий за активную поддержку в развитии системы патриотического воспитания России.

«Одна из важнейших задач, которую нам поставил Президент России Владимир Владимирович Путин — интеграция молодежи из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей в российскую социальную, культурную, образовательную среду. Патриотический форум „Россия объединяет“ — это часть большой работы, направленной на решение этой задачи. Рада, что семья Ассоциации „Я горжусь“ пополняется новыми активистами. Уверена, нам есть что рассказать друг другу. Вместе мы идем вперед, работаем на благо общества, создаем основу для новых достижений, — подчеркнула заместитель главы Минобрнауки РФ.

Руководитель ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь» Никита Зинков подчеркнул важность вклада каждого участника в общую работу.

«От нас зависит, какой будет наша страна, кем мы будем в ней и какую роль Россия сыграет в мире. Мне приятно осознавать, что вы уже стали не просто участниками форума, а настоящими друзьями. Желаю, чтобы за эти дни вы обогатились новыми знаниями, нашли вдохновение и вернулись в свои регионы с новыми идеями и проектами. Важно, чтобы мы стали единой семьей, которой есть чем гордиться», — сказал он.

Трехдневная образовательная программа форума «Россия объединяет» включит в себя лекции, тренинги и мастер-классы от федеральных экспертов, а также практические семинары и нетворкинг-сессии.

Кроме того, для участников предусмотрена экскурсия по историческим местам Москвы.

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