В Подмосковье стартовал посвященный ВОВ фестиваль «Театр победы»

В период с сентября 2024 года по декабрь 2025 пройдет художественно-патриотический фестиваль «Театр победы», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

В рамках фестиваля с 7 сентября по 7 ноября 2024 года запланировано проведение конкурса театральных постановок, в котором могут принять участие все российские театры, имеющие в своем репертуаре постановки, посвященные Великой Отечественной войне.

В декабре 2024 года экспертным советом фестиваля будут отобраны 30 театральных постановок. Десять лучших постановок, отобранных национальным жюри, примут участие в церемонии награждения 7 мая 2025 года на сцене центрального академического театра Российской армии, а с июня по декабрь 2025 года будут представлены на театрально-концертных площадках Москвы. Постановка, удостоенная «Гран-при» фестиваля — конкурса будет награждена премией в размере одного миллиона рублей.

Телевизионная трансляция церемонии награждения лауреатов конкурса пройдет 9 мая 2025 года на ресурсах национального мульти-платформенного оператора цифрового телевидения «Триколор» с запланированным охватом аудитории не менее двух миллионов зрителей.

Фестиваль организован фондом поддержки культуры и искусства «Екатерининский» при поддержке президентского фонда культурных инициатив и комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи.

Условия и порядок проведения конкурса размещены на официальном сайте конкурса.

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