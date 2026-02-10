В Подмосковье стартовал фестиваль искусственного интеллекта для школьников

Фестиваль искусственного интеллекта «Область ИИзменений» начался 10 февраля в Московской области для учеников с шестого по 11 класс. Победителей объявят 18 апреля, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Фестиваль искусственного интеллекта «Область ИИзменений» стартовал в Подмосковье 10 февраля. В нем участвуют школьники с шестого по 11 класс. По словам министра образования Московской области Ингрид Пильдес, цифровая трансформация стала реальностью, и технологии искусственного интеллекта должны активно внедряться в образование.

Для участия в конкурсе школьникам необходимо выявить актуальную проблему в обществе и предложить решение с помощью современных ИИ-инструментов. Участники могут разработать проекты по профориентации или улучшению качества жизни в своем городе. Итогом работы может стать презентация, плакат, видеоролик или цифровой прототип.

Фестиваль проходит при поддержке компании «Цифриум», которая обеспечивает методическую и цифровую поддержку. Генеральный директор компании Алексей Половинкин отметил, что фестиваль проверит, сможет ли система перейти от теории к практике, где ИИ усиливает работу человека.

Мероприятие включает три этапа: школьный, муниципальный и региональный. На заключительном этапе школьники с шестого по восьмой класс будут защищать проекты очно, а старшеклассники доработают свои идеи с менторами и представят их жюри. Все участники получат сертификаты или дипломы, а также цифровые подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.