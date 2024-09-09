В Подмосковье стартовал ежегодный конкурс рисунков «ЖКХ глазами детей»

«Этот важный конкурс министерство ЖКХ проводит с 2016 года. Он помогает детям и подросткам глубже понять роль жилищно-коммунального хозяйства, развивает творческое мышление, прививает интерес к важным вопросам и профессиям, связанным с ЖКХ. Надеюсь, что знания, полученные во время участия в конкурсе, вдохновят наших талантливых участников на получение профессионального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства и приведут их в нашу отрасль», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

В 2023 году на конкурс было прислано рекордное количество рисунков — 1603. По итогу конкурсного отбора экспертами были выбраны 43 работы — по 13 авторских рисунков на каждое призовое место и 4 дополнительные номинации. Победители получили Почетные грамоты и денежные сертификаты.

В этом году по уже сложившейся традиции конкурс проводится среди учеников общеобразовательных школ Московской области с 1 по 11 классы, в возрасте от 6 до 18 лет. Участники предоставляют рисунки по следующим темам:

«Чистая вода в каждый дом, оздоровление реки Волги»;

«Капитальный ремонт многоквартирных домов»;

«Цифровизация жилищно-коммунального хозяйства: проведение общего собрания собственников жилья онлайн, „умная платежка“, единый платежный документ».

Рисунки будут оцениваться по следующим возрастным категориям:

от 6 до 10 лет;

от 11 до 14 лет;

от 15 до 18 лет.

Требования к рисункам: работы могут быть выполнены на любом материале (бумага, ватман, картон, холст и др.) и в любой технике (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, мелки и др.) на форматах А4 (210×297 мм) и А3 (297×420 мм).

Прием рисунков будет осуществляться с 9 сентября 2024 года по 1 ноября 2024 года. Вместе с рисунком необходимо предоставить:

заявку на участие в конкурсе;

копию свидетельства о рождении (копию паспорта) участника;

согласие на обработку персональных данных и их размещение в средствах массовой информации.

Рисунки и документы нужно направить в ГАОУ «УКК ЖКХ» почтовым отправлением или нарочно (на бумажном носителе) по адресу: 143902, Московская область, г. Балашиха, ул. Советская, д. 42, тел. 495 529-74-77.

7 ноября 2024 года будут определены победители конкурса, а 14 ноября 2024 года состоится торжественное награждение!

Подробная информация о конкурсе, его условиях и положении доступна на сайтах и ukk50.ru, а также по телефону: 8 (498) 602 01 31, доб. 55853.

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