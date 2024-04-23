В Подмосковье стартовал досрочный период ГИА

сегодня в 17:05

В Московской области стартовал досрочный период проведения ГИА. 4 девятиклассника из Красногорска, Балашихи, Звездного городка и Лосино-Петровского написали экзамен по математике. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Экзаменационные пункты были организованы в Красногорске и Лосино-Петровском. Экзамен по математике длился 3 часа 55 минут. Результаты станут известны не позднее 6 мая, их можно будет узнать на официальном портале по ссылке.

Для участников аттестации, которые не смогли посетить экзамен по уважительной причине, предусмотрены резервные дни — 13 и 18 мая. Следующий досрочный экзамен состоится 26 апреля, школьники напишут работу по русскому языку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.