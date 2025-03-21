В Подмосковье стартовал досрочный период ЕГЭ

В Московской области в пятницу начнется досрочный период проведения единого государственного экзамена, который продлится до 21 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Первыми экзаменами станут география и литература, их будут сдавать 8 участников. Экзамены пройдут на базе лицея № 4 в Королеве. На написание ЕГЭ по литературе отводится 3 часа 55 минут, на экзамен по географии — 3 часа.

Досрочный период предназначен для выпускников школ и студентов колледжей, которые не смогут принять участие в основном этапе. В этом году в Подмосковье досрочный ЕГЭ планируют сдавать 129 человек, среди них 34 школьника.

На территории региона организовано четыре пункта проведения экзаменов — в Королеве, Красногорске, Одинцово и Раменском.

Результаты экзаменов будут опубликованы не позднее 4 апреля на официальном портале Рособрнадзора и в личных кабинетах участников на сайте регионального центра обработки информации.

Для тех, кто не сможет прийти на экзамен по уважительной причине, предусмотрены резервные дни: 18 апреля для ЕГЭ по литературе и 21 апреля для ЕГЭ по географии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.