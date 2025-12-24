В Подмосковье стартовал детский экологический конкурс «Чудеса природы»

В Подмосковье начался прием заявок на конкурс «Чудеса природы» для детей от 3 до 7 лет и их родителей. Участники могут отправить видеозаписи новогодних сказок о природе до 18 января 2026 года, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Конкурс «Чудеса природы» проводится Росприроднадзором и Московским зоопарком при поддержке комитета Государственной думы по экологии и экофонда «Компас». Мероприятие направлено на формирование у детей первых экологических привычек и бережного отношения к окружающей среде через творчество и семейное участие.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что конкурс помогает воспитывать у малышей любовь к природе и развивает их творческие способности. Он пригласил семьи Подмосковья принять участие в проекте.

В этом году принимаются видеозаписи новогодних сказок о природе и защите окружающей среды в стихах и прозе. Победителей определят в пяти номинациях: «Новогодние приключения лесных жителей», «Волшебная елка», «Волшебные превращения», «Семейные праздничные традиции» и «Здоровая планета». Итоги подведут до 10 февраля 2026 года. Все участники получат сертификаты, а победителей и призеров наградят дипломами и памятными подарками.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.