В Подмосковье стартовал чемпионат «Абилимпикс» для 1400 участников

Московский областной чемпионат «Абилимпикс» для людей с инвалидностью и ОВЗ проходит в Подмосковье с 13 по 24 апреля. В соревнованиях участвуют более 1400 конкурсантов по 90 компетенциям на площадках колледжей и техникумов региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Основными площадками чемпионата стали Дмитровский техникум, Красногорский колледж, Подмосковный колледж «Энергия», профессиональный колледж «Московия», Щелковский колледж, колледж «Подмосковье», образовательный центр «Созвездие» и Электростальский колледж.

Участники соревнуются в трех категориях — школьники, студенты и специалисты. В числе компетенций — «Инструктор по адаптивной физической культуре», «Веб-дизайн», «Оператор беспилотного летательного аппарата», «Архитектор будущего (нейросетевое искусство)», «Исполнительское мастерство (Вокал)», «Кондитерское дело», «Ногтевой сервис», «Техник-протезист», «Сыроварение», «Фотограф» и другие.

Для младших школьников организован фестиваль знакомства с профессией по направлениям «Агрофермер», «Адаптивная физическая культура», «Швея», «Изобразительное искусство», «Повар». Для людей с множественными нарушениями проходит фестиваль возможностей по восьми направлениям, включая «Декорирование предметов интерьера», «Озеленение» и «Искусство пения».

В программу также вошли деловые, культурные, спортивные и профориентационные мероприятия: мастер-классы, семинары, тренинги по личностному росту и развитию предпринимательских навыков, а также ярмарка вакансий.

В этом году перечень компетенций расширили. В него вошли «Бариста», «Ветеринария», «Гид-экскурсовод», «Горничная», «Кузовной ремонт», «Лабораторный и химический анализ», «Метрология», «Специалист по социальной реабилитации», «Фельдшер» и «Ювелирное дело».

В ведомстве отметили, что нынешний чемпионатный цикл открывает второе десятилетие движения «Абилимпикс» в России. За 12 лет оно стало одним из крупнейших проектов по развитию профессиональных навыков среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.