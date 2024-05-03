В Подмосковье стало меньше подделок крупных номиналов

По информации Главного управления Банка России по центральному федеральному округу в I квартале 2024 года в банковской системе Московского региона количество денежных знаков Банка России с признаками подделки сократилось на 18% по сравнению с предыдущим кварталом. За первые три месяца года всего 34 подделки обнаружены в Подмосковье, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена региона.

В Московской области стало меньше банкнот крупных номиналов: по сравнению с предыдущим кварталом более чем на 19% сократилось количество пятитысячных подделок и на 15% — тысячерублевых.

В столице за первые три месяца текущего года в Подмосковье обнаружены 32 пятитысячные банкноты с признаками подделки и по одной купюре номиналом 2 тыс. и 1 тыс. рублей.

Среди подделок иностранных государств традиционно лидирует доллар США. В январе–марте 2024 года всего 4 такие банкноты найдены в Подмосковье.

Эксперт ГУ Банка России по ЦФО Андрей Оксенчук напоминает, что проверять необходимо все деньги, которые планируется положить в кошелек.

«Важно уметь определить подлинность банкноты самостоятельно. Для этого можно использовать правило трех «П»: посмотри, потрогай, покрути. Каждую банкноту нужно внимательно рассмотреть на просвет, чтобы найти водяные знаки, найти на ощупь части с повышенным рельефом, а также обнаружить на купюре защитные элементы, которые проявляются, если смотреть на банкноту под углом. Как выглядит полный набор защитных элементов и где на банкноте их найти, подскажет бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России», его можно скачать на официальном сайте Банка России», — сказал Оксенчук.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.