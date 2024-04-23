В Подмосковье стало меньше обращений в ЦУР по вопросам содержания МКД

На прошлой неделе сотрудники ГУСТ Подмосковья в ЦУРе зафиксировали в 31 муниципалитете снижение числа заявок в единую диспетчерскую службу Московской области по тематикам содержания и текущего ремонта многоквартирных домов. Так, меньше стало заявок в Чехове (на 17%), Рузском округе (на 24%), Домодедове (на 30%), сообщает пресс-служба ведомства.

В городском округе Фрязино этот показатель составил 27%. Управляющие организации провели здесь уборку подъездов дома № 5 в проезде Десантников. В доме № 10 по Центральной улице устранили протечку кровли. В доме № 7А по улице Советская починили систему водоотведения, а по адресу: улица Институтская, дом 25, нормализовали напор холодной воды.

При этом из наукограда не поступило ни одного обращения в категориях: «привести мусорокамеру в надлежащее санитарное состояние»; «привести параметры температуры воздуха в квартире в соответствие с нормативным значением»; «устранить повреждение, отсутствие или проседание отмостки дома»; «восстановить окрасочный слой стен, облицовки фасада» и ряде других.

В ведомстве также отметили снижение в целом по региону количества заявок в ряде тематических категорий. В частности, меньше зафиксировано обращений по вопросам ремонта входных дверей (-8%), устранения течей системы водоотведения (-10%), герметизации межпанельных швов (-15%), устранения несанкционированных надписей, рисунков, рекламы на фасадах домов (-28%).

Жители Подмосковья могут сообщить о необходимости проведения работ по содержанию МКД на портал ЕДС МО. УК обязана взять запрос в работу и исполнить в регламентные сроки. Еще одна возможность — оставить заявку по короткому номеру 122*4, где звонок примет робот Женя.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.