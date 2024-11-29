В Подмосковье стало известно лучшее лесное место отдыха

В Подмосковье подведены итоги традиционного смотра-конкурса «Лучшее благоустроенное место отдыха». Экспертной комиссией было рассмотрено 22 конкурсных заявки из 19 лесничеств региона, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Конкурс, организатором которого стало ГКУ МО «Мособллес» Комитета лесного хозяйства Московской области, проводился в целях формирования условий для комфортного пребывания граждан в лесах и поощрения деятельности по благоустройству мест отдыха на территории государственного лесного фонда Подмосковья.

Лесничества сами определяли точки благоустройства и разрабатывали их дизайн, а основным материалом для изготовления малых архитектурных форм стала валежная древесина.

«Стремясь обустроить популярные у граждан живописные участки, сотрудники лесничеств подошли к делу с душой. Вместе с нашими сотрудниками в работах по благоустройству участвовали общественные инспекторы и активные местные жители. Все облагороженные лесные территории уже пользуются популярностью у граждан», — отметил генеральный директор ГКУ МО «Мособллес» Сергей Дугинов.

Призовые места распределились следующим образом:

1 место — филиал «Русский лес»;

2 место — Подольский филиал;

3 место — Волоколамский филиал;

4 место — Орехово-Зуевский филиал;

5 место — Ступинский филиал.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.