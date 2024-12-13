В Подмосковье стали известны цены по которым можно срубить в лесном питомнике елку
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
14 декабря в трех лесных питомниках комитета лесного хозяйства Московской области начинается акция «Ель домой — всей семьей!». Все желающие могут приобрести для украшения своего дома понравившуюся новогоднюю красавицу по демократичным ценам, которые ниже, чем на елочных базарах. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.
Ель европейскую для новогодних праздников предложат в Дмитровском, Сергиево-Посадском и Ульянинском питомниках. Цены на такие ели:
- 1,5-2 метра — 1 700 рублей,
- 2,1-3,0 метра — 3 600 рублей,
- 3,1-4,0 метра — 6 500 рублей,
- 4,1-6,0 метра — 15 000 рублей,
- 6,1-7,0 метра — 27 000 рублей.
Ели колючую голубую и сизую можно приобрети только в Сергиево-Посадском питомнике. Цены на такие ели:
- 1,5-2 метра — 3 300 рублей,
- 2,1-3,0 метра — 5 000 рублей,
- 3,1-4,0 метра — 16 500 рублей,
- 4,1-6,0 метра — 28 000 рублей,
- 6,1-7,0 метра — 35 000 рублей.
Также в лесных питомниках Комлесхоза реализуют хвойный лапник по следующим ценам:
- 1 ветка — 60 рублей (ель обыкновенная), 90 рублей (ель колючая) и 50 рублей (сосна обыкновенная),
- 1 куб. метр — 2 000 рублей (ель обыкновенная), 2 900 рублей (ель колючая) и 1 440 рублей (сосна обыкновенная).
Время работы питомников с 10:00 до 15:00.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.
«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.