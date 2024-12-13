сегодня в 16:19

В Подмосковье стали известны цены по которым можно срубить в лесном питомнике елку

14 декабря в трех лесных питомниках комитета лесного хозяйства Московской области начинается акция «Ель домой — всей семьей!». Все желающие могут приобрести для украшения своего дома понравившуюся новогоднюю красавицу по демократичным ценам, которые ниже, чем на елочных базарах. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Ель европейскую для новогодних праздников предложат в Дмитровском, Сергиево-Посадском и Ульянинском питомниках. Цены на такие ели:

1,5-2 метра — 1 700 рублей,

2,1-3,0 метра — 3 600 рублей,

3,1-4,0 метра — 6 500 рублей,

4,1-6,0 метра — 15 000 рублей,

6,1-7,0 метра — 27 000 рублей.

Ели колючую голубую и сизую можно приобрети только в Сергиево-Посадском питомнике. Цены на такие ели:

1,5-2 метра — 3 300 рублей,

2,1-3,0 метра — 5 000 рублей,

3,1-4,0 метра — 16 500 рублей,

4,1-6,0 метра — 28 000 рублей,

6,1-7,0 метра — 35 000 рублей.

Также в лесных питомниках Комлесхоза реализуют хвойный лапник по следующим ценам:

1 ветка — 60 рублей (ель обыкновенная), 90 рублей (ель колючая) и 50 рублей (сосна обыкновенная),

1 куб. метр — 2 000 рублей (ель обыкновенная), 2 900 рублей (ель колючая) и 1 440 рублей (сосна обыкновенная).

Время работы питомников с 10:00 до 15:00.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.