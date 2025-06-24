В Подмосковье стали известны результаты ЕГЭ по информатике и английскому языку

В Московской области опубликованы результаты ЕГЭ по информатике и английскому языку, который школьники сдавали в начале июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минобразования.

Экзамен по информатике прошел 10 и 11 июня. Его выбрали 7380 выпускников. Максимальные 100 баллов получили 46 человек — это в девять раз больше, чем годом ранее. Почти каждый шестой участник (16,3%) набрал от 80 до 99 баллов.

«В этом году мы видим позитивную динамику по информатике. Значительно выросло число стобалльников. Стабильный интерес к предмету говорит о востребованности цифровых навыков у школьников», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Английский язык сдавали 6 611 выпускников — 5, 10 и 11 июня. Несмотря на усложнение заданий, 98% участников успешно справились с экзаменом. Более 22% показали результат в диапазоне от 80 до 99 баллов. Минимальный порог не преодолели 2% школьников.

Экзамены прошли с соблюдением всех требований: за процессом следили онлайн-наблюдатели, обеспечивалась прозрачность и объективность проведения.

По вопросам, связанным с итоговой аттестацией, можно обращаться на горячую линию Министерства образования региона по телефону: 8 (498) 602-10-95.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе становится больше школьников.



«Мы проделали большую работу по удобству записи детей в школу. Вместе с тем мы видим рост контингента, особенно на прилегающих к Москве территориях», — сказал Воробьев.