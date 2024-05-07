В Подмосковье стали известны планируемые изменения в ответственности по закупкам

В Государственную думу Российской Федерации внесен законопроект 594965-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», сообщает пресс-служба Мособлконтроля.

Согласно законопроекту с 1 июля 2024 года вводится наказание в виде дисквалификации должностных лиц по следующим нарушениям в сфере закупок: повторное заключение контракта с нарушением объявленных условий определения поставщика, повлекшее дополнительный расход бюджетных средств по контракту; повторная приемка в нарушение условий контракта.

Дисквалификация за данные нарушения будет назначаться судом сроком от года до двух.

При этом повторность образуется лишь в том случае, когда лицо привлечено к указанной ответственности, постановление вступило в законную силу, после чего должностное лицо снова допускает аналогичное нарушение.

В настоящее время по нарушениям в сфере закупок предусмотрено только одно нарушение, санкцией которой предусмотрена дисквалификация — это повторное нарушение срока и порядка оплаты по контракту.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.