В Подмосковье стали чаще наблюдать отдельные виды птиц

Опубликован 5 выпуск электронного ежегодника «Фауна и население птиц Европейской России». В нем представлены итоги мониторинговых работ, выполненных в 2024 году на 158 учетных маршрутах в 13 административных регионах европейской части России. В регионах с самым большим видовым составом пернатых, в том числе в Московской области, в учетные списки попали свыше 100 видов, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

В Подмосковье наблюдения традиционно велись в лесопарках Балашихи, Химок, Истры, Наро-Фоминского и Одинцовского округов.

Специалисты отметили, что выросло количество встреч сразу с несколькими видами. Рекордсменами стали голубь и зарянка: по сравнению с 2023 годом количество наблюдений этих птиц выросло почти вдвое. На третьем месте — зяблик (прирост более 30%).

Приятной неожиданностью стала первая за пять последних лет встреча с краснокнижной пустельгой вблизи поселка Башкино Наро-Фоминского округа. Кроме того, наблюдалось больше чаек, свиристелей, рябинников, пеночек-веснянок и ряда других видов.

Ежегодник «Фауна и население птиц Европейской России» доступен для прочтения и скачивания на сайте Зоологического музея: https://zmmu.msu.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.