В Подмосковье стали чаще наблюдать отдельные виды птиц

Накануне старта Евроазиатского Рождественского учета зимующих птиц «Parus» орнитологи, бердвотчеры и просто любители пернатых уже вышли на «тренировочные» маршруты. Первые же наблюдения, сделанные в Черноголовском заказнике и вблизи Звенигородской биостанции, принесли очень ценные сведения. Наблюдатели выявили более 20 видов птиц, в том числе редких и краснокнижных. В числе последних – ястреб-перепелятник, белая лазоревка, седой и средний пестрый дятлы. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Подмосковные орнитологи и бердвотчеры – одни из самых активных в России, - отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. – Это подтверждают итоги прошлого сезона наблюдений по программе «Parus». Вместе с московскими любителями птиц они в сумме прошли около 1700 километров, это лучший показатель в программе. Сделанные наблюдения прекрасно дополняют данные мониторинга видов, который ведется для нашего министерства, поэтому мы с нетерпением ждем новых находок».

Программа «Parus» была организована на основе зимних учетных работ, проводимых в регионе членами биологического кружка Всероссийского общества охраны природы при Дарвиновском музее, сотрудниками Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова, студентами различных вузов и школьниками. В этом сезоне у программы юбилей, она пройдет в 40-й раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.