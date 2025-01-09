В Подмосковье стал известен график приема в парламенте на I квартал 2025 года

На сайте Мособлдумы опубликован график личного приема граждан в приемной думы на I квартал 2025 года. График подписан председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Так, в I квартале пройдет 22 приема граждан — депутаты еженедельно принимают жителей области по вторникам и средам. Личный прием ведут председатели комитетов думы, заместители председателя Мособлдумы.

В соответствии с Положением, прием граждан проводится по предварительной записи по телефону: 8 (495) 988-66-01 (ежедневно с 10:00 до 13:00).

Приемная Московской областной думы размещается по адресу: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1, здание контрольно-пропускного пункта (КПП).

Помимо этого, к депутатам Мособлдумы можно записаться через приемные в избирательных округах. Информацию о приемных можно посмотреть на страницах депутатов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.