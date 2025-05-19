В Подмосковье стал известен график образовательных заездов в Тавриде

Федеральное агентство по делам молодежи в рамках реализации результата «Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в составе арт-кластера «Таврида» федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети», значение которого декомпозировано по субъектам Российской Федерации, совместно с автономной некоммерческой организацией «Таврида.Арт» направляет значения на 2025 год и прогнозные 2026–2030 годы для дальнейшего внесения в региональный паспорт Федерального проекта. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Первая летняя школа пройдет с 4 по 10 июня на территории арт-кластера «Таврида» в Республике Крым и объединит 400 участников со всей страны. В программу заезда входят арт-школы для музыкантов и музыкальных менеджеров, танцоров и хореографов, а также дизайнеров и маркетологов. По итогам летней школы участники смогут представить свои треки на музыкальном лейбле и фестивале «Таврида.АРТ», стать частью основного состава балета арт-кластера «Таврида» или разработать дизайн мерча, который будут носить тысячи людей.

Вторая летняя школа пройдет с 12 по 18 июня на территории арт-кластера «Таврида» в Республике Крым и будет включать в себя четыре арт-школы: арт-школу театра для самых маленьких, арт-школу инклюзивного театра, арт-школу режиссуры событий, арт-школу «Земский работник культуры». На одной площадке соберутся руководители и режиссеры детского театра, представители театров инклюзивного направления, режиссеры событий и молодые специалисты сельских учреждений культуры. В рамках летней школы участники разработают программы спектаклей для малышей, послушают лекции про инклюзивность в театральной сфере, разработают идеи событий и культурных проектов, которые в дальнейшем будут презентоваться партнерам-заказчикам, а также получат знания и навыки, необходимые для эффективного управления учреждениями культуры.

Третья летняя школа пройдет в Республике Крым с 22 по 28 июня и объединит молодых художников-живописцев, фотографов, скульпторов и реставраторов, иконописцев, дизайнеров-маркетологов, искусствоведов, экскурсоводов и стилистов. В рамках образовательного процесса будет создана серия скульптурных композиций, участники пройдут воркшопы по созданию мультимедийных художественных объектов и инсталляций, примут участие в восстановлении шедевров иконописи и живописи, научатся использовать современные инструменты и технологии при создании качественного контента для своего бренда, разработают коллекцию одежды, а также предложат концепции мероприятий для продвижения туристических возможностей Абхазии.

Полный график образовательных заездов (летних школ) на 2025 год прилагается по ссылке.

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