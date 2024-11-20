В Подмосковье спрос на свежую рыбу вырос почти на 30%

Спрос на свежую рыбу в Подмосковье вырос на 29,3% относительно сентября 2024 года. Вырос спрос и на сельдь, прирост по показателям составил 20%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В октябре в продуктовой корзине жителей Подмосковья все чаще встречалась свежая или замороженная рыба, которая представлена на прилавках региональных магазинов в разнообразии — карп, форель, окунь, минтай, треска, мойва, путассу и другие виды рыб.

Рыба — один из самых полезных продуктов для здоровья. Она богата белком, жирами, витаминами и минералами, помогает укрепить иммунную систему, снизить уровень холестерина и предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний. За счет высокого содержания магния, кальция и фолиевой кислоты она по праву считается идеальным продуктом для поддержания здоровья мозга и костей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.