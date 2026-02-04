В Подмосковье спецтехника проходит обязательный прогрев перед работой в мороз

В Подмосковье спецтехника перед выходом на уборку проходит технологический перерыв для прогрева в условиях низких температур, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В социальных сетях появилось видео, на котором трактор полностью приподнимается с помощью «лап» и ковша, а затем вращает колеса на весу. Такая процедура вызвала широкий резонанс среди пользователей.

Специалисты пояснили, что холодный запуск техники без предварительного прогрева при температуре ниже –10 °C может привести к разгерметизации шлангов, перегрузке насоса и ускоренному износу поршней и клапанов. Поэтому перед началом работы техника обязательно проходит подготовку.

В ходе подготовки двигатель выводят на рабочую температуру, чтобы обеспечить полную смазку всех узлов. Гидравлическое масло также прогревают, поскольку холодное масло становится густым и создает избыточное давление. Это снижает износ деталей, уменьшает трение и внутренние напряжения в материалах, а также обеспечивает плавность управления — рычаги и цилиндры начинают работать точнее.

Трактор, вращающий колеса на весу, не простаивает и не «накручивает» часы, а проходит обязательный этап подготовки. Без этого эффективная и безопасная уборка улиц в мороз была бы невозможна.

Важно видеть каждое мероприятие по подготовке дорожных и транспортных служб к зимнему периоду в цифровой системе, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Только это позволяет видеть эффективность работы тех служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — сказал Воробьев.