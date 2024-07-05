В Подмосковье специалисты Гостехнадзора проверили 34 развлекательных аттракционов

За прошедшую неделю Гостехнадзором Минэкологии Подмосковья было проверено 34 развлекательных аттракционов. По результатам проведенных контрольных мероприятий у развлекательных технических средств не было выявлено нарушений законодательства, регулирующего их безопасную эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

«Проверка аттракционов является неотъемлемой частью обеспечения безопасности и комфорта посетителей парков развлечений. Эта работа необходима для обнаружения любых потенциальных проблем или дефектов, которые могут возникнуть из-за износа материалов, неправильной эксплуатации или других факторов. Регулярные инспекции помогают предотвратить возможные аварии и несчастные случаи, обеспечивая безопасность посетителей и персонала парка», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

На прошлой неделе специалистами гостехнадзора Минэкологии было проверено 28 аттракционов. По результатам проведенных контрольных мероприятий, у 3 развлекательных технических средств были выявлены нарушения законодательства, регулирующего их безопасную эксплуатацию.

«Проверка аттракционов необходима не только для обеспечения безопасности посетителей, но также способствует сохранению репутации самих парков аттракционов и повышению доверия посетителей к их услугам. Поэтому владельцы развлекательных технических средств должны быть сами заинтересованы в том, чтобы их оборудование было исправным», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.