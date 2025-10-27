В Подмосковье спасатели вывели из леса двух потерявшихся пенсионерок

На выходных работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части территориального управления № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли и вывели из лесного массива двух заблудившихся женщин. Инцидент произошел в лесу, расположенном в районе деревни Костенево Талдомского округа. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Заместитель начальника части Михаил Паленов сообщил, что в единую службу экстренной помощи «Система-112» вечером поступила информация от обеспокоенных женщин. По их словам, они вышли из дома и направились в сторону лесного массива за грибами, но прогулявшись по лесу, поняли, что заблудились.

«В район предполагаемого поиска оперативно выехали работники противопожарно-спасательной службы. Специалисты оценили обстановку, определили зону розыска и приступили к поисковым мероприятиям. Спасатели установили телефонную связь с любителями лесных прогулок, успокоили их, уточнили приблизительное их местонахождение. Специалисты прочесывали лесную чащу, работая на отклик. У пенсионерок с собой был свисток, благодаря которому работники подразделения смогли быстрее определить местонахождение заблудившихся. Спустя два часа женщины 74 и 80 лет были найдены и выведены из леса», — уточнил Михаил Паленов.

Он добавил, что состояние любительниц «тихой охоты» удовлетворительное, медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.