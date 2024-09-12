В Подмосковье создана VR-система обучения управлению беспилотниками

Специалистами компании «Икс Ред Групп», работающими в ОЭЗ «Дубна», создана комплексная VR-система обучения управлению беспилотными аппаратами RuSky, воссоздающая рабочее место оператора беспилотного аппарата (БПА). На реализацию проекта компания получила грант правительства Подмосковья в сферах науки, технологий, техники и инноваций в размере 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Икс Ред Групп» работает на территории особой экономической зоны «Дубна» и имеет статус резидента ОЭЗ. На ее счету уже немало инновационных решений. Так, ее разработчики создали хирургический VR-тренажер, помогающий в обучении будущих специалистов, прототип перчаток виртуальной реальности с силовой тактильной отдачей, мобильные игры и другое. VR-система для обучения управлению беспилотными аппаратами стала одной из пяти получателей гранта в этом году», — пояснила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также добавила, что разработку компании представят на международном форуме особых экономических зон-2024, который состоится 3–4 октября на территории ОЭЗ «Дубна». На площадке форума будет организован стенд «VR-станция», где «Икс Ред Групп» представит тренажер оператора БПА.

Симулятор предназначен для обучения операторов беспилотных аппаратов различного типа базовым навыкам взаимодействия с наземными, подводными и воздушными беспилотными аппаратами. Он предлагает большой выбор настроек, также можно «задать» различные погодные условия, время суток и окружение.

При управлении БПЛА можно выбрать одну из трех карт. На каждой возможны два сценария: доставка груза и маневрирование. Также доступен сценарий обучения и роя дронов. Все сценарии имеют ограничения по времени, заряду батареи беспилотника и поставленным целям. Если оператор тренируется управлять наземным беспилотным аппаратом, то симулятор предлагает ему доставить груз в определенную область, находящуюся в случайном месте городской застройки. Если обучение проходит под водой, то ему необходимо доставить к определенному месту на карте кислородные баллоны.

«Симулятор работает с любыми видами контроллеров, пультов и джойстиков, но для большего удобства совместно с программой мы дополнительно разработали контроллер собственного производства. Он специально протестирован и откалиброван под работу с тренажером, выполнен из углепластика с добавлением арамидных слоев, что делает его прочным, но легким. Мы уже получили патент на разработанную нами VR-систему в Роспатенте. Есть первые покупатели на наш продукт. Разработанный при поддержке Подмосковья инновационный симулятор беспилотных аппаратов Ru Sky полностью соответствует целям и задачам Федерального проекта «Кадры для БАС» и будет способствовать его реализации», — рассказал генеральный директор ООО «Икс Ред Групп» Булат Каримов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.