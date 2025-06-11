В Подмосковье создана мобильная бригада экстренного реагирования

Мобильная бригада экстренного реагирования — это специалисты служб, которые оказывают адресную психолого-педагогическую, социальную, юридическую и иную помощь жителям региона при возникновении экстренных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Экстренные случаи, когда бригада выезжает на помощь, могут быть такие, как: кризисные ситуации в семьях с детьми, жестокое обращение с детьми или суицидальное поведение детей, чрезвычайные происшествия, буллинг в образовательных учреждениях или необходимость оказания экстренной психологической помощи участникам СВО и членам их семей.

«Мы сформировали состав бригады таким образом, чтобы обеспечить качественную помощь по различным вопросам. В состав бригады вошли более 120 высококвалифицированных социальных специалистов, в основном это психологи, но также есть медики и юристы», — уточнил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В случае выявления Министерством социального развития Подмосковья экстренной ситуации, направляется сигнал мобильной бригаде и на поступивший вызов выезжает закрепленный за территорией специалист, обеспечивая оперативную комплексную помощь.

Все специалисты мобильной бригады прошли отбор, обучение и подготовку совместно с МЧС России, гарантируя высокую компетентность и готовность к работе в экстремальных условиях.

Информация о случаях, где требуется помощь мобильной бригады, передается от экстренных служб региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.