сегодня в 18:41

В Подмосковье создали портал для строительства индивидуального жилья

Для жителей Подмосковья разработали портал для строительства индивидуального жилья, сообщает пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Портал строим.дом.рф предлагает сервисы для привлечения клиентов, заинтересованных в строительстве индивидуальных жилых домов, позволяет получить персональную рекомендацию для строительства частного дом, предоставляет доступ к каталогу проверенных подрядных организаций и проектов строительства, а также помогает подобрать ипотеку с использованием господдержки и тд.

Для авторизации на портале учетная запись ЕСИА (госуслуги) должна быть привязана к организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.