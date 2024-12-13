В Подмосковье создали интерактивную карту елочных базаров

Московская область готовится к празднованию Нового года: на территории региона откроется 283 елочных базара. Теперь узнать о графике их работы и адресах размещения можно на интерактивной карте , сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Вся подробная информация о елочном базаре будет доступна после клика по нему на интерактивной карте. Первые торговые площадки уже открылись в Одинцовском городском округе, Электрогорске, Красногорске, Жуковском, Истре, Наро-Фоминске, Чехове, Звенигороде, Егорьевске, Кашире, Коломне, Рузе и др. С 20 декабря начнут свою работу базары в Зеленограде, Бронницах, Реутове, Мытищах, Волоколамске, Солнечногорске, Сергиевом Посаде.

Интерактивная карта доступна на портале «Мой АПК» в сервисе «Карта елочных базаров Московской области».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.