В Подмосковье создали более 1 тыс новых рабочих мест в сфере розничной торговли

В Московской области продолжает развиваться сфера розничной торговли, обеспечивая доступность товаров и услуг, а также занятость населения. Появляются новые объекты — продовольственные магазины, современные торговые центры с оборудованными парковками и дополнительными услугами для потребителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

За 6 месяцев в регионе было введено в эксплуатацию около 122 тыс. кв. м новых торговых площадей, что позволило создать более 1,1 тыс. дополнительных рабочих мест в сфере розничной торговли.

Магазины и супермаркеты предлагают широкий ассортимент продуктов, в том числе от подмосковных производителей — молочную, мясную и рыбную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи и фрукты, яйца, бакалейные товары, кулинарию, хозяйственно-бытовые принадлежности и другое.

Например, в Истре за полгода было введено более 13,1 кв. м торговых площадей, включая 6 магазинов сети «Чижик» и 5 супермаркетов в формате «у дома» «Пятерочка». В Ступине — свыше 5,5 тыс. кв. м торговых площадей: магазин «Лента», 2 объекта сети «Дикси» и 2 магазина «Пятерочка». В Сергиевом Посаде открыли 5,2 тыс. кв. м новых торговых площадей, в том числе 6 магазинов «Чижик», 3 — «Пятерочка», 2 — «Магнит».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.

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