В Подмосковье создадут площадку для испытаний цифровых технологий в сельхозе

8 октября на полях Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2025» министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных и председатель совета директоров АО «Агрофирма Сосновка» подписали соглашение о развитии цифровизации и создании пилотной площадки для испытаний цифровых технологий на базе предприятий подмосковного агрохолдинга АО «ОСП агро». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Цифровизация агропромышленного комплекса — одна из ключевых целей развития отрасли в Подмосковье. Мы создаем условия для внедрения технологий, которые позволят сельхозпроизводителям повышать эффективность, производительность и рентабельность хозяйств. Активно работаем совместно с аграриями в этом направлении», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Соглашение направлено на внедрение цифровых технологий в молочное производство. Планируется установка систем автоматизированного учета и контроля всех стадий — от доения до транспортировки, использование датчиков и IT-устройств для мониторинга здоровья и продуктивности животных, а также ведение электронного учета кормления и племенных данных. На базе агрохолдинга создадут опытный участок для тестирования роботизированных комплексов доения и сенсорных систем раннего выявления заболеваний. Особое внимание уделят контролю микроклимата, сбору и анализу данных для оптимизации кормления, ухода за животными и прогнозирования объемов производства молока. Проект также предусматривает применение технологий машинного обучения, развитие цифровых сервисов для управления логистикой, обучение сотрудников новым инструментам и выстраивание цифрового взаимодействия с поставщиками, переработчиками, агрономами и контролирующими органами.

В состав агрохолдинга «ОСП агро» входят АО «Агрофирма Сосновка», АО «Предприятие „Емельяновка“ в Коломне, а также ООО „СП „Нива“ в Серебряных Прудах. Компания имеет порядка 18 тысяч гектаров сельхозземель для выращивания картофеля, овощей, зерновых и кормовых культур, осуществляет деятельность по производству и реализации молока, воспроизводству крупного рогатого скота, получению и реализации продукции пчеловодства, развивает племенное коневодство. Также в составе агрохолдинга — 2 собственных комбикормовых завода и современные хранилища.

Например, АО «Агрофирма Сосновка» является племенным заводом по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. Поголовье превышает 6,5 тыс. голов, из которых — более 2,5 тыс. коров. В прошлом ходу хозяйство произвело 26,7 тыс. тонн молока — на 711 тонн больше, чем в 2023 году. АО «Предприятие „Емельяновка“ также имеет статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. Поголовье здесь составляет 5,5 тыс. голов, включая 2 тыс. коров. В 2024 году было произведено почти 21,8 тыс. тонн молока — более чем на 1 тыс. тонн больше уровня 2023 года.

ООО «СП Нива» — племенной репродуктор по разведению голштинской породы. На базе предприятия реализуется инвестиционный проект по строительству молочно-товарной фермы на 3 тысячи фуражных коров. Общий объем инвестиций составляет 3 млрд рублей, планируется создание 60 рабочих мест и выход на проектную мощность 32 тыс. тонн молока в год во II квартале 2027 года.

В 2024 году в Подмосковье произвели почти 700 тыс. тонн сырого молока. За счет реализации проектов к 2030 году планируется увеличить показатель более чем в 1,5 раза. Внедрение цифровых технологий позволит повысить эффективность отрасли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.