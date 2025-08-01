В Подмосковье сотрудники Росгвардии провели тактико-специальные учения

Бойцы совершенствовали захват позиций противника, успешно провели операцию по их блокированию и нейтрализации, а также эвакуацию условно раненых бойцов из «красной зоны».

Одним из основных этапов стал штурм здания, по легенде захваченного вооруженными злоумышленниками. Задачей спецподразделения было быстро и безопасно проникнуть в помещение через окно, применив «живую лестницу» и нейтрализовать угрозу, отработать взаимодействие внутри боевых групп при ликвидации условных преступников.

Все этапы занятия проведены в условиях, максимально приближенных к реальным. Тренировка показала высокий уровень тактической подготовки, в том числе в условиях ограниченного пространства, грамотное применение беспилотных летательных аппаратов для разведки, корректировки огня и преодоления заграждений, а также готовность бойцов действовать эффективно в самых сложных ситуациях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.