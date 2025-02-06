В Подмосковье сотрудники Гостехнадзора провели более 700 техосмотров за неделю

Гостехнадзор министерства экологии и природопользования Московской области успешно завершил свою деятельность по регистрации и эксплуатации самоходных машин и аттракционов за прошедшую неделю. Специалисты провели тщательные проверки технического состояния транспортных средств и аттракционов, а также зарегистрировали новые единицы техники, соответствующие требованиям безопасности Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы зарегистрировали 763 единиц самоходных машин, что даст возможность отслеживать соблюдение правил их использования. Во время предоставления регистраций инспекторы выявляют такие нарушения, как несоответствие номеров техники, ее расположения и поддельные маркировки двигателей. За такие нарушения предусмотрены строгие административные санкции.

Кроме того, они провели 775 технических осмотров. Регулярные проверки помогают предотвратить аварии и повысить безопасность использования техники.

Важным аспектом работы ведомства также является обновление и выдача удостоверений машиниста-тракториста. За последнюю неделю 504 удостоверения получили граждане, обратившиеся за этой услугой. В процессе проверки за всю неделю было выявлено три случая подделки документов, что подчеркивает важность строгого контроля и обеспечения подлинности выдаваемых удостоверений.

Гостехнадзор также принял 327 экзаменов для получения удостоверения тракториста-машиниста. И также активно взаимодействует с другими государственными органами и организациями, что способствует более эффективному решению задач в области безопасности дорожного движения и эксплуатации техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.