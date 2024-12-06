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В Подмосковье сотрудники Гостехнадзора провели более 1 тыс техосмотров

На этой неделе инспектора управления Гостехнадзора министерства экологии и природопользования Московской области успешно выполнили свои обязанности по регистрации и контролю за эксплуатацией самоходных машин и аттракционов. Они провели 1 122 технических осмотра, сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы зарегистрировали 725 единиц самоходной техники, что позволит эффективно контролировать соблюдение правил эксплуатации. Во время регистрации инспекторы выявляют такие нарушения, как несоответствие номеров техники, ее расположения и поддельные маркировочные обозначения номерных агрегатов. За такие нарушения предусмотрены строгие административные меры.

Граждане активно пользуются этой услугой, что свидетельствует о высоком доверии к нашей работе по проверке работоспособности самоходной техники. Постоянная работа в этой области помогает предотвращать аварийные ситуации и повышать безопасность использования техники.

Важным аспектом работы ведомства является обновление и выдача удостоверений машиниста-тракториста. За последнюю неделю 553 удостоверения получили обратившиеся граждане.

Гостехнадзор предоставляет полный цикл услуг по выдаче удостоверений, включая проведение 283 экзаменов.

Следует отметить, что активность владельцев техники по ее регистрации возросла по сравнению с предыдущей неделей.

Все вышеупомянутые услуги по самоходной технике доступны на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.