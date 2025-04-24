В Подмосковье состоялся региональный этап фестиваля «Ворошиловский стрелок»

В доме «Юнармии» в Ногинске прошел региональный этап Всероссийского детско‑юношеского фестиваля «Ворошиловский стрелок». В соревнованиях приняли участие 18 команд, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники прошли три блока испытаний. В спортивной части школьники соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, метании учебной гранаты Ф‑1 на дальность и отжиманиях. Военно‑прикладочный этап включал неполную разборку и сборку автомата Калашникова, а творческий конкурс — выступления агитбригад.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Звезда 13» центра непрерывного образования городского округа Серпухов. Серебряные медали забрали «Люберецкие кадеты» — учащиеся кадетской школы городского округа Люберцы. Третье место занял коллектив «Звезда» лицея № 1 поселка Нахабино городского округа Красногорск.

Фестиваль «Ворошиловский стрелок» состоялся при поддержке областного отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ).

Победители представят Московскую область на всероссийском этапе фестиваля, который пройдет в октябре в Анапе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.