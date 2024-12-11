В Подмосковье состоялся Региональный бал советников по воспитанию

На базе Государственного университета управления состоялся Региональный бал советников по воспитанию Московской области, посвящённый сохранению исторической памяти. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Мероприятие собрало педагогов и советников по воспитанию из разных образовательных учреждений региона.

В рамках бала прошли мастер-классы, включая показательный номер «Танец короля и королевы» в стиле падеграс, а также вокальные и танцевальные выступления, такие как шапелуаз (французский народный танец), контрданс «Ревность» и вальс «Пузырьки в бокале». Советники выступали в парах с педагогами из их образовательных организаций.

Кроме того, на мероприятии были отмечены 5 советников по воспитанию: им вручили благодарственные письма губернатора Московской области за профессиональное исполнение своих обязанностей. Среди награжденных — ведущий эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан Российского детско-юношеского центра Алина Малофеева.

«Сегодня через танец мы говорим о чувстве такта, этикете и уважении друг к другу. Бал — это красивое и грациозное мероприятие, уверен, что наши советники и педагоги вдохновились им и будут организовывать такие балы в своих школах и колледжах», — подчеркнул региональный координатор Всероссийских проектов «Навигаторы детства», «Орлята России» и «Орлята-дошколята», член Общественной палаты Московской области Святослав Громов.

Организаторами торжества стали региональный ресурсный центр «Навигаторы Детства», Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи, Государственный университет управления и Государственный университет просвещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.